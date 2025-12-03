ضبط 760 كيلو أسماك ودواجن فاسدة في عسير 

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
ضبطت لجنة حكومية مُشكَّلة برئاسة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير خلال اليومين الماضيين 760 كيلوجرامًا من الأسماك والدواجن الفاسدة -غير صالحة للاستهلاك الآدمي- في عدد من المطاعم وأسواق بيع الأسماك بمركزي “الحريضة” و”القحمة” على سواحل منطقة عسير.
وأوضح فرع الوزارة بعسير أنه تم ضبط المخالفات إثر الجولات الرقابية المعتادة على منشآت بيع الأسماك والدواجن في المنطقة، التي تنفذها “لجنة الأسماك” بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتنوّعت المضبوطات باختلاف المخالفات المرصودة، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالِفة، واستُكملت الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.