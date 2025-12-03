ضبط 760 كيلو أسماك ودواجن فاسدة في عسير 

ضبطت لجنة حكومية مُشكَّلة برئاسة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير خلال اليومين الماضيين 760 كيلوجرامًا من الأسماك والدواجن الفاسدة -غير صالحة للاستهلاك الآدمي- في عدد من المطاعم وأسواق بيع الأسماك بمركزي “الحريضة” و”القحمة” على سواحل منطقة عسير.

وأوضح فرع الوزارة بعسير أنه تم ضبط المخالفات إثر الجولات الرقابية المعتادة على منشآت بيع الأسماك والدواجن في المنطقة، التي تنفذها “لجنة الأسماك” بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتنوّعت المضبوطات باختلاف المخالفات المرصودة، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالِفة، واستُكملت الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.