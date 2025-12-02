Icon

العالم
حصاد اليوم

ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص في إندونيسيا

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١١ مساءً
ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص في إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

ارتفع عدد ضحايا السيول والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة إلى (708) أشخاص اليوم، في وقت تسارع فيه السلطات لإصلاح البنية التحتية وإيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا في مؤتمر صحفي أن (708) أشخاص لاقوا حتفهم منذ الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن فرق الإنقاذ تعطي الأولوية لتوزيع المساعدات برًّا وبحرًا وجوًا، وفتح الطرق المغلقة وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

