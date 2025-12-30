Icon

ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إنه يُسمح للمواطن الأعزب إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في حال توفر القدرة المالية بحسب ضوابط الاستقدام، على أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

هل يمكن للأعزب إصدار تأشيرات العمالة المنزلية؟

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

