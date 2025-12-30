ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق رياح شديدة على حائل حتى المساء لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية يضم 40 محلًا.. أمين القصيم يُدشن مشروع تطوير سوق الجردة في بريدة مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
قالت منصة مساند إنه يُسمح للمواطن الأعزب إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في حال توفر القدرة المالية بحسب ضوابط الاستقدام، على أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.