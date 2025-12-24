Icon

ضوابط الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٧ مساءً
ضوابط الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق
المواطن - فريق التحرير

شدد الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة على الطرق.

وقالت  إدارة المرور عبر منصة إكس، إن الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق وقاية وأمان، مع مراعاة اتباع الضوابط اللازمة قبل تغيير المسار.

كما شددت الإدارة على أهمية إعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بين المسارات بوقت كاف، والتأكد كذلك من عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المطلوب الانتقال له، وخلوه من المركبات.

