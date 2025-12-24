ضوابط الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
شدد الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة على الطرق.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس، إن الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق وقاية وأمان، مع مراعاة اتباع الضوابط اللازمة قبل تغيير المسار.
كما شددت الإدارة على أهمية إعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بين المسارات بوقت كاف، والتأكد كذلك من عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المطلوب الانتقال له، وخلوه من المركبات.