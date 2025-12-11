طرح حزمة من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية في الباحة

Icon

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٤ مساءً
المواطن - واس

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددًا من الفرص الاستثمارية النوعية في محافظات منطقة الباحة؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الأنشطة الزراعية والحيوانية.

وشملت الفرص المطروحة مشاريع زراعية وحيوانية في محافظات بلجرشي، والمندق، والقرى، وقلوة، من أبرزها: زراعة الأشجار المثمرة والنباتات العطرية، ومدن العنب والبن، إضافة إلى مشروعات تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء، وذلك ضمن مساحات تتجاوز ملايين الأمتار المربعة، وبمواعيد محددة لاستلام العروض خلال الربع الأول من عام 2026م.

وتتضمن الفرص الزراعية في محافظة بلجرشي مشروعي زراعة الأشجار المثمرة والنباتات العطرية؛ وبلغت المساحة الإجمالية للمشروعين أكثر من (154,000) متر مربع، ويهدفان إلى دعم الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

وشملت الفرص مشروع مدينة العنب والأشجار المثمرة في بلجرشي، على مساحة تبلغ (741,699) مترًا مربعًا؛ الذي يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي من العنب والأشجار المثمرة، وتمكين المستثمرين من تطوير مشروعات ذات قيمة اقتصادية عالية.

وفي محافظة المندق، طُرحت فرصة إنشاء مدينة البن (2) على مساحة (581,676) مترًا مربعًا؛ لدعم صناعة البن المحلي، وتعزيز حضور البن الباحي الذي بات أحد المنتجات الزراعية البارزة في المنطقة.

كما أعلنت الوزارة عن فرصة استثمارية كبرى في محافظة قلوة لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء، على مساحة تتجاوز (5,545,744) مترًا مربعًا؛ بهدف تعزيز قطاع الثروة الحيوانية، ورفع مستوى الإنتاج المحلي من اللحوم، وتطوير سلسلة القيمة عبر شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن الفرص المطروحة تأتي ضمن جهودها لتمكين المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، وتسخير مقومات منطقة الباحة الزراعية والحيوانية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستدامة، وتنويع مصادر الدخل، داعيةً الراغبين في الاطلاع على الشروط والمواصفات، وتقديم العروض، إلى زيارة منصة “فرص”.

