طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة

طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ثلاث فرص استثمارية نوعية في متنزه البيضاء الوطني بمنطقة المدينة المنورة, عبر منصة فرص، ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة، ودعم تطوير الوجهات السياحية الطبيعية في المملكة.

ويأتي هذا الطرح في سياق دعم مستهدفات التنمية المستدامة، وإبراز المقومات البيئية والسياحية الغنية في المنطقة.

وتشمل الفرص الاستثمارية تطوير وتشغيل ثلاثة مواقع داخل متنزه البيضاء الوطني، إذ تبلغ مساحة الموقع الأول (580) ألف متر مربع، وتصل مساحة الموقع الثاني إلى أكثر من (1.8) مليون متر مربع، والموقع الثالث فتتجاوز مساحته (248) ألف متر مربع.

تعزيز الاستدامة البيئية

وتستهدف هذه الفرص استقطاب مشاريع تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تطوير مرافق وخدمات سياحية تتوافق مع طبيعتها الجغرافية، وتدعم جودة الحياة للزوار، وتستثمر في المزايا الطبيعية التي تتمتع بها.

وتركز هذه المشاريع على إتاحة فرص لتطوير البنية التحتية البيئية، وإنشاء مرافق سياحية مستدامة، إضافة إلى توفير الخدمات المساندة التي تعزز تجربة الزوار، وتدعم الحفاظ على الغطاء النباتي وتنمية الموارد الطبيعية في المنطقة، بما يجعل المتنزه وجهة سياحية بيئية جاذبة تتماشى مع توجهات التنمية الحديثة.

وأوضح المركز أن طرح هذه الفرص يأتي في إطار مبادراته الهادفة إلى تطوير المتنزهات الوطنية واستثمار إمكاناتها الطبيعية؛ لتكون وجهات سياحية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز السياحة البيئية كأحد روافد التنمية في منطقة المدينة المنورة، وأن المجال متاح للمستثمرين عبر منصة فرص للاطَّلاع على التفاصيل، وتقديم عروضهم وفق المدة المحددة.

يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.