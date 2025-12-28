طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

يبدأ، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر منصة (إكس)، أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر

اختيار خدمات من تبويب خدماتي

اختيار المرور

ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.