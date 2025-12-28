Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدأ، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر منصة (إكس)، أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

قد يهمّك أيضاً
آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر

ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة أبشر
  • اختيار خدمات من تبويب خدماتي
  • اختيار المرور
  • ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد