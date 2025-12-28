طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
يبدأ، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر منصة (إكس)، أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الخطوات التالية:
