طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.
وأوضحت إدارة المرور عبر منصة إكس أن المزاد يستمر حتى يوم غد الخميس 1 يناير، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وبعد ذلك يتم اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.