طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ صباحاً
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وأوضحت إدارة المرور عبر منصة إكس أن المزاد يستمر حتى يوم غد الخميس 1 يناير، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وبعد ذلك يتم اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم...

