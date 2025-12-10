طرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر اليوم وغدًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس أن المزاد يستمر حتى غدٍ الخميس 11 ديسمبر ، ويمكن للراغبين المشاركة عبر خطوات تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وأخيرًا يتم اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.