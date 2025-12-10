طرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر اليوم وغدًا الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية وزارة التجارة تكشف عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي توقعات بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأميركي اليوم توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد وغبار على عدة مناطق أمطار على الجوف وعرعر التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف علماء يبتكرون أصغر وأسرع واجهة دماغ حاسوب في العالم حساب المواطن: إيداع الدعم لشهر ديسمبر النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس أن المزاد يستمر حتى غدٍ الخميس 11 ديسمبر ، ويمكن للراغبين المشاركة عبر خطوات تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وأخيرًا يتم اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.