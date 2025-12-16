Icon

أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء Icon طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل  Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض Icon انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس Icon برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين Icon المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير Icon الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين Icon

بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل 

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٨ مساءً
طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل 
المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة حائل (37) فرصة استثمارية متنوعة داخل مدينة حائل، في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع جودة الحياة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الفرص المطروحة

وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تشمل (11) فرصة في القطاع الصحي، تضمنت إنشاء مراكز جراحات اليوم الواحد، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز سكنية متخصصة، ومراكز فحص ما قبل الزواج، ومختبرات طبية ومراكز أشعة، إلى جانب مستشفيات عامة، ومستشفيات للصحة النفسية، ومراكز للتأهيل الطبي، وعلاج العقم والإنجاب، ومراكز متخصصة لاضطرابات التوحد، بما يُسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة وزوارها.

16 فرصة تجارية وترفيهية

واشتملت الفرص الاستثمارية على (16) فرصة تجارية وترفيهية، إضافة إلى فرص سكنية ومحال تجارية ومستودع عام ومحطات وقود وحضانات ورياض أطفال وورش سيارات ومشاريع أكشاك وفرص للتشغيل والصيانة؛ بما يعزز تنوع الأنشطة الاقتصادية ويدعم البيئة الاستثمارية بالمنطقة.

وبينت الأمانة أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن توجه استثماري متكامل يستهدف تحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية مستدامة وخدمات نوعية تلبي احتياجات المجتمع، مشيرة إلى إتاحة التقديم والاطلاع على تفاصيل الفرص عبر منصة الاستثمار الخاصة بالأمانة.

