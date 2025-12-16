أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين
طرحت أمانة منطقة حائل (37) فرصة استثمارية متنوعة داخل مدينة حائل، في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع جودة الحياة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تشمل (11) فرصة في القطاع الصحي، تضمنت إنشاء مراكز جراحات اليوم الواحد، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز سكنية متخصصة، ومراكز فحص ما قبل الزواج، ومختبرات طبية ومراكز أشعة، إلى جانب مستشفيات عامة، ومستشفيات للصحة النفسية، ومراكز للتأهيل الطبي، وعلاج العقم والإنجاب، ومراكز متخصصة لاضطرابات التوحد، بما يُسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة وزوارها.
واشتملت الفرص الاستثمارية على (16) فرصة تجارية وترفيهية، إضافة إلى فرص سكنية ومحال تجارية ومستودع عام ومحطات وقود وحضانات ورياض أطفال وورش سيارات ومشاريع أكشاك وفرص للتشغيل والصيانة؛ بما يعزز تنوع الأنشطة الاقتصادية ويدعم البيئة الاستثمارية بالمنطقة.
وبينت الأمانة أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن توجه استثماري متكامل يستهدف تحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية مستدامة وخدمات نوعية تلبي احتياجات المجتمع، مشيرة إلى إتاحة التقديم والاطلاع على تفاصيل الفرص عبر منصة الاستثمار الخاصة بالأمانة.