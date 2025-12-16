طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل 

طرحت أمانة منطقة حائل (37) فرصة استثمارية متنوعة داخل مدينة حائل، في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع جودة الحياة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الفرص المطروحة

وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تشمل (11) فرصة في القطاع الصحي، تضمنت إنشاء مراكز جراحات اليوم الواحد، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز سكنية متخصصة، ومراكز فحص ما قبل الزواج، ومختبرات طبية ومراكز أشعة، إلى جانب مستشفيات عامة، ومستشفيات للصحة النفسية، ومراكز للتأهيل الطبي، وعلاج العقم والإنجاب، ومراكز متخصصة لاضطرابات التوحد، بما يُسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة وزوارها.

16 فرصة تجارية وترفيهية

واشتملت الفرص الاستثمارية على (16) فرصة تجارية وترفيهية، إضافة إلى فرص سكنية ومحال تجارية ومستودع عام ومحطات وقود وحضانات ورياض أطفال وورش سيارات ومشاريع أكشاك وفرص للتشغيل والصيانة؛ بما يعزز تنوع الأنشطة الاقتصادية ويدعم البيئة الاستثمارية بالمنطقة.

وبينت الأمانة أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن توجه استثماري متكامل يستهدف تحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية مستدامة وخدمات نوعية تلبي احتياجات المجتمع، مشيرة إلى إتاحة التقديم والاطلاع على تفاصيل الفرص عبر منصة الاستثمار الخاصة بالأمانة.