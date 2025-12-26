Icon

طريف أبرد مدينة وحائل تكسر الرقم القياسي لأدنى درجات الحرارة بالسعودية

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٧ مساءً
طريف أبرد مدينة وحائل تكسر الرقم القياسي لأدنى درجات الحرارة بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني إن طريف أبرد مدينة سعودية بعد تسجيلها 720 يومًا لدرجات حرارة من الصفر إلى ما دون الصفر طوال 40 عامًا (1985–2025م).

وتابع القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن حائل كسرت الرقم القياسي لأدنى درجات الحرارة في المملكة بتسجيلها –10°م خلال الفترة نفسها.

