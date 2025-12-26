طريف أبرد مدينة وحائل تكسر الرقم القياسي لأدنى درجات الحرارة بالسعودية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني إن طريف أبرد مدينة سعودية بعد تسجيلها 720 يومًا لدرجات حرارة من الصفر إلى ما دون الصفر طوال 40 عامًا (1985–2025م).
وتابع القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن حائل كسرت الرقم القياسي لأدنى درجات الحرارة في المملكة بتسجيلها –10°م خلال الفترة نفسها.