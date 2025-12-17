طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا “الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50% فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، درجة مئوية واحدة، وهي أقل درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.
وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار المركز، إلى احتمالية تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، وكذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.