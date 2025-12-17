طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، درجة مئوية واحدة، وهي أقل درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار المركز، إلى احتمالية تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، وكذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.