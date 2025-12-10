Icon

طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٥ مساءً
طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إنه يمكن التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي: هنا.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

-يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
-يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
-ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
-بعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

