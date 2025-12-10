شتاء الباحة.. طبيعة خلابة تتزيّن بالضباب وبرودة الأجواء طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر محمية الأمير محمد بن سلمان تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف بالأقمار الصناعية حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان الموارد البشرية في 2025.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك خالد استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات
قالت منصة مساند إنه يمكن التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي: هنا.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
-يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
-يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
-ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
-بعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.