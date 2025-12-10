طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية

قالت منصة مساند إنه يمكن التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي: هنا.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

-يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند

-يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد

-ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات

-بعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.