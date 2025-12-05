طريقة الوصول إلى خدمة إصدار شهادة الوفاة عبر أبشر

أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية توضيح آلية إصدار شهادة الوفاة بشكل إلكتروني، والخطوات التي تتيح للمستفيدين الوصول إلى الخدمة بسهولة عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الوكالة عبر منصة إكس، أن خدمة إصدار شهادة الوفاة إلكترونياً تُمكّن المواطنين والمواطنات والمقيمين من تسجيل واقعة الوفاة لأحد أفراد الأسرة أو الوالدين أو العمالة المنزلية، وذلك بعد قيام المستشفى بالتبليغ عن الحالة عبر النظام الإلكتروني.

وبيّنت الأحوال المدنية أن خطوات الحصول على الخدمة تتم من خلال ما يلي:

1- الدخول إلى حساب المستفيد في منصة “أبشر”.

2- اختيار “خدماتي”.

3- التوجه إلى “الأحوال المدنية”.

4- ثم اختيار “خدمات شهادة الوفاة”.