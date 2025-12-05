طريقة الوصول إلى خدمة إصدار شهادة الوفاة عبر أبشر 2900 ملياردير في العالم جبل القدر ضمن أعظم 100 موقع جيولوجي عالمي فماذا تعرف عنه؟ القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 140 كيلو قات في جازان رصد بقع شمسية نشطة من سماء عرعر مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة رياح شديدة على منطقة حائل بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية
أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية توضيح آلية إصدار شهادة الوفاة بشكل إلكتروني، والخطوات التي تتيح للمستفيدين الوصول إلى الخدمة بسهولة عبر منصة “أبشر”.
وأوضحت الوكالة عبر منصة إكس، أن خدمة إصدار شهادة الوفاة إلكترونياً تُمكّن المواطنين والمواطنات والمقيمين من تسجيل واقعة الوفاة لأحد أفراد الأسرة أو الوالدين أو العمالة المنزلية، وذلك بعد قيام المستشفى بالتبليغ عن الحالة عبر النظام الإلكتروني.
وبيّنت الأحوال المدنية أن خطوات الحصول على الخدمة تتم من خلال ما يلي:
1- الدخول إلى حساب المستفيد في منصة “أبشر”.
2- اختيار “خدماتي”.
3- التوجه إلى “الأحوال المدنية”.
4- ثم اختيار “خدمات شهادة الوفاة”.