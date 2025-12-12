Icon

طريقة تعديل أو إضافة آيبان جديد في شبكة إيجار

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٣ مساءً
طريقة تعديل أو إضافة آيبان جديد في شبكة إيجار
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إنه لا يمكن حذف الآيبان، ويمكن تعديله أو إضافة آيبان جديد من خلال: الحساب الشخصي، إدارة الحساب، إدارة الحساب البنكي.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

