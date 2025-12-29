Icon

طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ صباحاً
طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياحًا شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

