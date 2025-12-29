سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان 227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياحًا شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.
ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وعلى الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.