“طلعة التمياط”.. لوحة جمالية تتلألأ على طريق الشمال الدولي

تبرز مدينة طلعة التمياط بوصفها إحدى المحطات الجمالية اللافتة على طريق الشمال الدولي، حيث تقع على بُعد نحو (45) كيلومترًا غرب محافظة رفحاء، على الطريق الذي يشكّل شريانًا حيويًا يربط دول الخليج العربي ببلاد الشام، وأسهم هذا الموقع الإستراتيجي في تعزيز حضورها الحضاري، لتصبح نموذجًا مميزًا في تحسين المشهد البصري والاهتمام بالبيئة.

وشهدت خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في مظهرها العام، تمثّلت في تطوير الميادين والطرق وتحويلها إلى لوحات فنية ومجسّمات جمالية تعكس روح المكان وتاريخ المنطقة، إذ تتجلّى المناظر الطبيعية بأبهى صورها نهارًا، فيما تتحول ليلًا إلى مشاهد بانورامية مضيئة تضفي على الطريق الدولي المحاذي لها طابعًا بصريًا جذابًا.

وشملت أعمال التطوير تنظيم مداخل ومخارج البلدة وتحسين الجزر الوسطية على امتداد الطريق الدولي وداخل النطاق العمراني، مع توزيع مجسّمات فنية مستوحاة من الموروث الثقافي والتراث المحلي، بما يعزّز هوية المكان ويمنح العابرين تجربة بصرية مميزة.