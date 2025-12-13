Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“طلعة التمياط”.. لوحة جمالية تتلألأ على طريق الشمال الدولي

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ مساءً
“طلعة التمياط”.. لوحة جمالية تتلألأ على طريق الشمال الدولي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تبرز مدينة طلعة التمياط بوصفها إحدى المحطات الجمالية اللافتة على طريق الشمال الدولي، حيث تقع على بُعد نحو (45) كيلومترًا غرب محافظة رفحاء، على الطريق الذي يشكّل شريانًا حيويًا يربط دول الخليج العربي ببلاد الشام، وأسهم هذا الموقع الإستراتيجي في تعزيز حضورها الحضاري، لتصبح نموذجًا مميزًا في تحسين المشهد البصري والاهتمام بالبيئة.

وشهدت خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في مظهرها العام، تمثّلت في تطوير الميادين والطرق وتحويلها إلى لوحات فنية ومجسّمات جمالية تعكس روح المكان وتاريخ المنطقة، إذ تتجلّى المناظر الطبيعية بأبهى صورها نهارًا، فيما تتحول ليلًا إلى مشاهد بانورامية مضيئة تضفي على الطريق الدولي المحاذي لها طابعًا بصريًا جذابًا.

قد يهمّك أيضاً
تدشين مبادرة نحن معكم بطلعة التمياط وسداد جميع الفواتير خلال دقائق

تدشين مبادرة نحن معكم بطلعة التمياط وسداد جميع الفواتير خلال دقائق

صور.. منتزه بري بمساحة ٤٠٠ ألف م2 في طلعة التمياط

صور.. منتزه بري بمساحة ٤٠٠ ألف م2 في طلعة التمياط

وشملت أعمال التطوير تنظيم مداخل ومخارج البلدة وتحسين الجزر الوسطية على امتداد الطريق الدولي وداخل النطاق العمراني، مع توزيع مجسّمات فنية مستوحاة من الموروث الثقافي والتراث المحلي، بما يعزّز هوية المكان ويمنح العابرين تجربة بصرية مميزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد