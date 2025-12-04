Icon

الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة Icon فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض Icon السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع Icon طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف Icon تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد Icon إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية Icon إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 Icon تخصيص يوم الثلاثاء للدراسة والعمل عن بُعد في جامعة الأمير سلطان Icon اكتمال القمر العملاق الأخير لعام 2025 اليوم

طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف

المواطن - فريق التحرير

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بتدشين رحلات مباشرة بين الدمام وطريف يوم الخميس الرابع من ديسمبر الجاري، ليضيف وجهة داخلية جديدة في إطار توسيع شبكته، ضمن خطة طيران ناس للتوسع والنمو وبالتوافق والأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

وشارك ممثلون عن طيران ناس وشركة مطارات الدمام الحفل الذي أقيم بمطار الملك فهد الدولي بالدمام للاحتفال بمغادرة الرحلة الافتتاحية. وتم الترحيب بالضيوف المسافرين وتقديم الهدايا لهم.

واعتبارًا من الرابع من ديسمبر، سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا يومي الأحد والخميس بين الدمام، أحد مراكز عمليات طيران ناس الأربعة حول المملكة، ومطار طريف الداخلي في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

