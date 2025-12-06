طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، اليوم السبت، بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة والعاصمة العراقية بغداد، ليضيف مسارًا جويًا جديدًا إلى شبكة رحلاته التي تربط البلدين الشقيقين، في إطار خطة طيران ناس للنمو والتوسع وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

وحضر الاحتفال بإطلاق الرحلة الأولى في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم ممثلون عن طيران ناس وشركة طيبة لتشغيل المطارات، المشغلة لمطار المدينة المنورة، وتم الترحيب بالمسافرين على متن الرحلة الأولى بتقديم الهدايا التذكارية.



واعتبارًا من اليوم، سيتم تشغيل رحلتين مباشرتين أسبوعيًا على المسار الجوي الجديد، يومي السبت والأربعاء، مما يوسع شبكة الرحلات الجوية التي تنطلق من أحدث مركز عمليات لطيران ناس في مطار المدينة المنورة، بما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويُشغّل طيران ناس أربع رحلات أسبوعية بين الدمام والنجف في وسط العراق، ورحلة يومية مباشرة بين جدة وبغداد. وكان أول شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها بين المملكة والعراق في عام 2017 بعد توقف دام 27 عامًا.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.