طيران ناس يحتفي بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وموسكو 

احتفى طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وموسكو اعتبارًا من 23 ديسمبر، مما يعزز الربط الجوي مع العاصمة الروسية بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي السعودي، في إطار خطة طيران ناس للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.

وكان حفل افتتاح المسار الجديد قد أقيم في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار فنوكوفو في موسكو، حيث شمل الاحتفاء في المطارين الترحيب بالضيوف المسافرين على الرحلة الأولى بتوزيع الهدايا التذكارية.

ولدى وصول الطائرة إلى مطار فونكوفو أجريت مراسم استقبالٍ للرحلة التي تعد أول خط مباشر يربط جدة بموسكو، حضرها ممثلون من سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو وطيران ناس وهيئة السياحة الروسية ومطار فنوكوفو.

ويبدأ طيران ناس بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار فنوكوفو الدولي في موسكو كأول ناقل سعودي يطلق رحلات منتظمة بين جدة وموسكو، وذلك في أعقاب إطلاق طيران ناس لأول رحلات مباشرة منتظمة بين موسكو والرياض؛ عبر تشغيل أربع رحلات أسبوعية بين العاصمتين في أغسطس الماضي، مع التزام بمزيد من التوسع في الوجهات والمسارات لتوفير المزيد من خيارات السفر الموثوقة بين البلدين.

ويأتي التوسع في السوق الروسي في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقتها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.