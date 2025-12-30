طيران ناس يدعم بطولة النخبة للبوتشيا كناقلٍ رسمي ضمن برامجه لتمكين ذوي الإعاقة

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن شراكة مع الاتحاد السعودي للبوتشيا ليكون الناقل الرسمي لبطولة النخبة للبوتشيا، التي أُقيمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، في الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الدمام.

وتعكس شراكة طيران ناس مع الاتحاد السعودي للبوتشيا التزام الشركة بتبني مبادرات وبرامج ذات أثر مباشر ومستدام على المجتمع، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل يحتضن التنوع ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف الاتحاد السعودي للبوتشيا إلى نشر هذه الرياضة في المملكة العربية السعودية وتحقيق التميز على المستويين القاري والعالمي. وجمعت بطولة النخبة للبوتشيا، التي أُقيمت في الصالات الرياضية الخضراء بالدمام يومي 18 و19 ديسمبر، نخبة أندية ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة.

وتُعد لعبة البوتشيا رياضة كروية تنافسية تعتمد على الدقة، وتُمارس على ملعب مستطيل، وتسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، وقد أُدرجت ضمن دورة الألعاب البارالمبية منذ عام 1984.