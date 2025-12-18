طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، استئناف رحلاته المباشرة بين الرياض ومدينة أنطاكيا التركية، عاصمة محافظة هاتاي جنوب تركيا، ابتداءً من 18 مارس 2026.

وسيسهم استئناف الرحلات الجوية بين الرياض وأنطاكيا في تعزيز شبكة طيران ناس المتنامية التي تربط السعودية بتركيا. فمنذ إطلاق أولى رحلاته من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى إسطنبول عام 2008، عزّز طيران ناس عملياته بين البلدين من خلال مراكز عملياته المختلفة، حيث يربط الرياض وجدة والمدينة المنورة بإسطنبول، إضافةً إلى وجهات موسمية أخرى في تركيا تشمل طرابزون وبودروم وأنطاليا وريزا.

ويأتي هذا التوسع في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.