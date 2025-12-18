Icon

تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية

طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا
المواطن - فريق التحرير

أعلن “طيران ناس”، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق برنامج مخصص لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من منسوبيه، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين موظفي الشركة الذين يمثلون أكثر من 70 جنسية مختلفة من تعلم لغة الضاد، بهدف تعزيز مهارات التواصل الداخلي، وتعميق اندماجهم في الثقافة السعودية، بما يعكس بيئة العمل العالمية والمتنوعة التي يتميز بها طيران ناس.

كما أعلن عن رعايته لعدد من البرامج الدولية المتخصصة في نشر اللغة العربية وتعليمها خارج المملكة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، والتزامه بدعم الهوية الثقافية، والإسهام في إيصال اللغة العربية إلى العالم.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية طيران ناس للاستدامة الاجتماعية، وجهوده المستمرة لتعزيز التبادل الثقافي وتطوير الكفاءات البشرية، بما يخدم الأهداف الوطنية المشتركة.

