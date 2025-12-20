عادات يومية تزيد دهون البطن

يمكن أن تكون دهون منطقة البطن العنيدة مرتبطة بما يُعرف بالدهون العميقة، وهي دهون داخلية خفية وخطيرة، كما تُسهم عادات نمط الحياة غير الصحية، مثل الخمول وتناول الأطعمة المُصنّعة والتوتر المزمن وقلة النوم، في تراكم هذا النوع من الدهون، التي تشكل مخاطر صحية جسيمة، وفقاً صحيفة Times of India.

لكن هناك عادات يومية شائعة تُسهم في زيادة هذه الدهون، إلى جانب نصائح عملية للحد منها وتحسين الصحة العامة، كما يلي:

1. قلة الحركة اليومية

فقد أظهرت الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً منتظماً يُفاقمون هذه المشكلة بشكل ملحوظ. فعندما يتبنى الأفراد نمط حياة خاملا، يميلون إلى تراكم كميات أكبر من الدهون الداخلية، نتيجة قلة الحركة والشعور المستمر بالتعب، وكلاهما يُسهمان في زيادة تخزين الدهون داخل الجسم. إذ يقضي هؤلاء الأشخاص جزءاً كبيراً من يومهم جلوساً، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى تدهور تدريجي في الصحة العامة وجودة الحياة، ويزيد من خطر السمنة ومقاومة الأنسولين وأمراض القلب والأوعية الدموية. ويساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين التوازن الأيضي ودعم الصحة العامة.

2. الإفراط في تناول الأطعمة المُصنّعة

كما يؤدي اتباع نظام غذائي غير متوازن، خصوصاً الإكثار من الكربوهيدرات المُكرّرة والدهون المُشبعة مع نقص البروتين والألياف، إلى زيادة تراكم الدهون العميقة في البطن. وتحتوي الأطعمة المُصنّعة عادة على نسب مرتفعة من السكريات المُضافة والدهون غير الصحية، ما يُسهم بشكل مباشر في زيادة هذا النوع من الدهون.

3. الإجهاد المُزمن

كذلك يؤثر التوتر المستمر سلباً على التوازن النفسي والجسدي، ويؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول بمستويات مرتفعة. ويرتبط هذا الهرمون بزيادة تخزين الدهون العميقة في منطقة البطن، خصوصاً عند استمرار التوتر لفترات طويلة.

4. قلة النوم

أما عندما لا يحصل الشخص على نوم كافٍ ومنتظم، فيتأثر التمثيل الغذائي وتختل هرمونات الجوع، مع ارتفاع مستوى الكورتيزول. ويؤدي ذلك إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول الطعام، وتراكم الدهون في منطقة البطن. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحول السعرات الزائدة إلى دهون داخلية يصعب التخلص منها.

5 نصائح سريعة

لكن للتخلص من دهون البطن العميقة، يوصي الخبراء بالالتزام بالنصائح التالية:

– ممارسة الرياضة بانتظام

– أخذ فترات راحة قصيرة أثناء العمل المكتبي

– الحرص على الحصول على نوم جيد

– التحكم في مستويات التوتر

– اتباع نظام غذائي متوازن