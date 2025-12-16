عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية

في ركن المسرح بمنطقة الطفل في معرض جدة للكتاب 2025، تجمّع الأطفال برفقة عائلاتهم أمام خشبة العرض لمتابعة مسرحية “صدفة يدوية”، التي قدّمت محتوى تفاعليًا يجمع بين الترفيه والتعليم بأسلوب مبسّط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

ويظهر على المسرح الصبي جلال، الصياد الشاب الذي يعود من البحر دون صيد، حاملًا بين يديه أصدافًا بحرية صغيرة، ليتحول المشهد بعد ذلك بإصراره على جعل تلك الأصداف ذات قيمة مختلفة من خلال استثمارها وتحويلها إلى عقود وأساور وزينة يدوية، لتتوالى المشاهد بعدها في إيقاع بصري يعتمد التمثيل مع تركيز واضح على الحركة والألوان والصوت لجذب انتباه الصغار.

وتبرز المسرحية قيمة العمل اليدوي بوصفه جهدًا يحمل بُعدًا وجدانيًا وتربويًا، يسهم في غرس مفاهيم الصبر، والمثابرة، والاعتزاز بالنتاج الشخصي، إلى جانب تقديم الحِرفة التقليدية كجزء من التراث المحلي بأسلوب قريب من عالم الطفل.

ويُعرض العمل مرتين يوميًا، ضمن العروض المسرحية الموجهة للطفل، التي تهدف إلى تعريف الأطفال بالحِرف التقليدية، وتعزيز المهارات اليدوية، وتنمية الحس الفني لديهم من خلال تجربة مشاهدة وتفاعل مباشر.

وتأتي المسرحية ضمن حزمة البرامج التفاعلية في منطقة الطفل، التي شهدت هذا العام توسعًا ملحوظًا؛ بهدف خلق تجارب ثقافية جاذبة، وبناء علاقة مستدامة بين الأطفال والقراءة والثقافة، في إطار يعزز حضور المعرض كمنصة تعليمية وترفيهية في آن واحد.