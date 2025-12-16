Icon

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد Icon الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام Icon القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي Icon عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية Icon التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا Icon نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي Icon الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ مساءً
عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

في ركن المسرح بمنطقة الطفل في معرض جدة للكتاب 2025، تجمّع الأطفال برفقة عائلاتهم أمام خشبة العرض لمتابعة مسرحية “صدفة يدوية”، التي قدّمت محتوى تفاعليًا يجمع بين الترفيه والتعليم بأسلوب مبسّط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

ويظهر على المسرح الصبي جلال، الصياد الشاب الذي يعود من البحر دون صيد، حاملًا بين يديه أصدافًا بحرية صغيرة، ليتحول المشهد بعد ذلك بإصراره على جعل تلك الأصداف ذات قيمة مختلفة من خلال استثمارها وتحويلها إلى عقود وأساور وزينة يدوية، لتتوالى المشاهد بعدها في إيقاع بصري يعتمد التمثيل مع تركيز واضح على الحركة والألوان والصوت لجذب انتباه الصغار.

قد يهمّك أيضاً
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب

السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب

فنّ تصميم الكتاب يدعو للعودة إلى القراءة التقليدية في معرض جدة للكتاب

فنّ تصميم الكتاب يدعو للعودة إلى القراءة التقليدية في معرض جدة للكتاب

وتبرز المسرحية قيمة العمل اليدوي بوصفه جهدًا يحمل بُعدًا وجدانيًا وتربويًا، يسهم في غرس مفاهيم الصبر، والمثابرة، والاعتزاز بالنتاج الشخصي، إلى جانب تقديم الحِرفة التقليدية كجزء من التراث المحلي بأسلوب قريب من عالم الطفل.

ويُعرض العمل مرتين يوميًا، ضمن العروض المسرحية الموجهة للطفل، التي تهدف إلى تعريف الأطفال بالحِرف التقليدية، وتعزيز المهارات اليدوية، وتنمية الحس الفني لديهم من خلال تجربة مشاهدة وتفاعل مباشر.

وتأتي المسرحية ضمن حزمة البرامج التفاعلية في منطقة الطفل، التي شهدت هذا العام توسعًا ملحوظًا؛ بهدف خلق تجارب ثقافية جاذبة، وبناء علاقة مستدامة بين الأطفال والقراءة والثقافة، في إطار يعزز حضور المعرض كمنصة تعليمية وترفيهية في آن واحد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
السعودية اليوم

السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية...

السعودية اليوم