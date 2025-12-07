عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم

الجوازات: اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة
يعقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير مساء اليوم في مدينة أبها، عند الساعة السادسة، ولساعتين، اجتماعه السنوي الأول وذلك بعد انتهاء أعمال “عام” على انطلاق الدورة الثانية، بحضور رئيس الفرع الدكتور عيسى المستنير، ومساعده عبدالله آل عبيد، ورؤساء لجان (الإعلام) خالد آل مريّح)، و( التدريب) محمد البشري، و (العلاقات العامة) ماجد آل نازح، و (الشراكات المجتمعية ) أحمد آل مفرح، و (البرامج) تغريد العلكمي، و ( المحافظات) مسعود آل معيض، و ( الإنتاج) زيد آل زيد، وجميع أعضاء اللجان، وممثلي الفرع في محافظات عسير ومراكزها الإدارية.
فيما سيتم الاطلاع ومناقشة أعمال الفرع في العام التالي، وكذلك تكريم رؤساء اللجان، والأعضاء الفاعلين، ووسائل الإعلام المتعاونة منذ انطلاق الدورة الثانية.