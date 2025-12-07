Icon

الجوازات: اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده  Icon تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق Icon ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم Icon التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول Icon الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق Icon وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 Icon حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان Icon الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر Icon أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

ويطلع ويناقش ويكرّم رؤساء اللجان والأعضاء الفاعلين

عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٧ مساءً
عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

يعقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير مساء اليوم في مدينة أبها، عند الساعة السادسة، ولساعتين، اجتماعه السنوي الأول وذلك بعد انتهاء أعمال “عام” على انطلاق الدورة الثانية، بحضور رئيس الفرع الدكتور عيسى المستنير، ومساعده عبدالله آل عبيد، ورؤساء لجان (الإعلام) خالد آل مريّح)، و( التدريب) محمد البشري، و (العلاقات العامة) ماجد آل نازح، و (الشراكات المجتمعية ) أحمد آل مفرح، و (البرامج) تغريد العلكمي، و ( المحافظات) مسعود آل معيض، و ( الإنتاج) زيد آل زيد، وجميع أعضاء اللجان، وممثلي الفرع في محافظات عسير ومراكزها الإدارية.

إحباط تهريب 279 ألف قرص مخدر بعسير

ضبط 760 كيلو أسماك ودواجن فاسدة في عسير 

فيما سيتم الاطلاع ومناقشة أعمال الفرع في العام التالي، وكذلك تكريم رؤساء اللجان، والأعضاء الفاعلين، ووسائل الإعلام المتعاونة منذ انطلاق الدورة الثانية.

