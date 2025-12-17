عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا “الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50% فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة مجددًا، اليوم، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل وصول المصلين للأقصى.
في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه منازل الفلسطينيين.