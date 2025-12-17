عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة مجددًا، اليوم، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل وصول المصلين للأقصى.

في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه منازل الفلسطينيين.