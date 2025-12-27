Icon

علماء يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٩ مساءً
علماء يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام
المواطن - فريق التحرير

ابتكر علماء من جامعة “بيرم” الوطنية الروسية للبحوث التقنية مادة مسامية للزرعات الطبية تذوب تدريجيًا لتتيح المجال لأنسجة العظام بالتجدد بعد الكسر.

وأوضحت الجامعة أن المادة المصنوعة من فوسفات المغنيسيوم تتميز بمسامية عالية مؤقتة، مما يسمح للعظام بالنمو داخل التجاويف قبل أن تذوب بسرعة، كما تحفز أيونات المغنيسيوم عملية الشفاء ونمو الأوعية الدموية.

وأشارت إلى إمكانية دمج مكونات إضافية، مثل: مضادات البكتيريا أو مواد تسرع الشفاء، بحيث تطلق العلاج في موضع الكسر لعدة أشهر، مما يقلل من الآثار الجانبية للأقراص أو الحقن التقليدية.

