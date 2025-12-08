عناية الإسلام بالمرأة وحفظه لحقوقها في خطبة الجمعة القادمة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ توجيهاً لخطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة الموافق ٢١ / ٦ / ١٤٤٧ هـ للحديث عن عناية الإسلام بالمرأة وحفظه لحقوقها ضمن جهود الوزارة في التوعية والإرشاد بالحقوق الشرعية وتفعيل دور وإسهامات المنابر الدعوية لخدمة المجتمع وتعزيز القيم الإسلامية.

وقد تضمن توجيه معاليه لأصحاب الفضيلة الخطباء بأن تشتمل الخطبة على عدد من المحاور أهمها، بيان اهتمام الإسلام بالمرأة وعنايته بها وإكرامه لها وذلك امتثالا ً لقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾، وأيضاً لما جاء في الحديث الشريف الذي رواه أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استوصوا بالنساء خيرًا».

كما نص التوجيه على الحث على حسن التعامل مع المرأة، وبيان الهدي النبوي في ذلك والاستشهاد بالحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لنسائهم».

كما اشتملت المحاور التي تضمنها التوجيه على أهمية تحذير الخطباء المصلين من العضل ومنع المرأة من الزواج بالكفء، والاستدلال بقوله تبارك وتعالى؛ ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾، وكذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخُلُقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».

ومن ضمن المحاور التي اشتمل عليها توجيه معاليه لخطباء الجوامع بيان تحريم حرمان المرأة من حقها من الميراث، مع التأكيد على أن الميراث حق فرضه الله لا يجوز تعطيله أو التحايل عليه، يقول تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا﴾ ، وبيان الثواب العظيم لمن قام على حاجة البنات وأحسن إليهن، وذلك امتثالاً لما جاء في الحديث النبوي الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تكرس جهودها من خلال منبر الجمعة لزيادة الوعي الشرعي لدى المصلين من خلال تناول المنبر للعديد من المواضيع الدينية والاجتماعيّة لكل ما يهمهم وينفعهم في دينهم ودنياهم.