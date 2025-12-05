عناية متكاملة لاستقبال المصلين في المسجد النبوي يوم الجمعة

مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة رياح شديدة على منطقة حائل بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند استقرار أسعار الذهب اليوم وظائف إدارية شاغرة لدى STC
هيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين اليوم، منظومة متكاملة من الخدمات لاستقبال المصلين والزوار في المسجد النبوي خلال يوم الجمعة، بما يضمن أداء عباداتهم بطمأنينة، وتيسير حركة الدخول والخروج في الساحات والممرات.
وجهّزت الفرق الميدانية مواقع الصلاة داخل المسجد وساحاته، وتابعت جاهزية مرافق الخدمات، إلى جانب تنظيم حركة الحشود، وتقديم التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة عبر المسارات المخصّصة لهم.
وكثّفت الهيئة أعمال النظافة والتعقيم، ودعمت المواقع بالمياه والعربات، إضافة إلى الإشراف على تشغيل أنظمة التكييف والإنارة، ومتابعة انسيابية الحركة في الساحات والمداخل الرئيسة للمسجد النبوي.