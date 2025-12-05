Icon

عناية متكاملة لاستقبال المصلين في المسجد النبوي يوم الجمعة

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ صباحاً
عناية متكاملة لاستقبال المصلين في المسجد النبوي يوم الجمعة
المواطن - واس

هيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين اليوم، منظومة متكاملة من الخدمات لاستقبال المصلين والزوار في المسجد النبوي خلال يوم الجمعة، بما يضمن أداء عباداتهم بطمأنينة، وتيسير حركة الدخول والخروج في الساحات والممرات.

وجهّزت الفرق الميدانية مواقع الصلاة داخل المسجد وساحاته، وتابعت جاهزية مرافق الخدمات، إلى جانب تنظيم حركة الحشود، وتقديم التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة عبر المسارات المخصّصة لهم.

وكثّفت الهيئة أعمال النظافة والتعقيم، ودعمت المواقع بالمياه والعربات، إضافة إلى الإشراف على تشغيل أنظمة التكييف والإنارة، ومتابعة انسيابية الحركة في الساحات والمداخل الرئيسة للمسجد النبوي.

