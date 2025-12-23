عواصف شديدة في كاليفورنيا وعمليات إجلاء في لوس أنجلوس

تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية هطول أمطار غزيرة جراء هبوب عدة عواصف شتوية مصحوبة برياح خطيرة تهدد المسافرين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت خدمة الطقس الوطنية أن أمطارًا يبلغ ارتفاعها 15 سنتيمترًا ستغمر جنوبي كاليفورنيا على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.

في المقابل أمرت سلطات لوس أنجلوس السكان بإخلاء مناطق تواجه خطر الانهيارات الطينية، ابتداءً من صباح اليوم.

وتمتد التحذيرات بشأن الرياح الشديدة في شتى أرجاء الولاية، ومن المتوقع أن تصل هبات الرياح إلى 112 كيلومترًا في الساعة، كما أن هناك احتمالًا لسقوط أشجار لتقطع خطوط الكهرباء.

ومن المتوقع أن تتراكم ثلوج بارتفاع ثماني أقدام في شمالي جبال سييرا نيفادا بحلول يوم الجمعة المقبل.