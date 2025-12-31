“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن توحيد أسعار منتج غاز البترول السائل –المستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز والخزانات المركزية– في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2026م، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ويتضمن التوحيد تحديد سعر تعبئة الأسطوانة سعة 11 كجم بـ (26.23) ريالًا سعوديًّا، وسعر تعبئة الأسطوانة سعة 5 كجم بـ (11.93) ريالًا سعوديًّا، إضافة إلى تعرفة تعبئة الخزانات المركزية بـ (1.1770) ريال لكل لتر، على أن تكون جميع الأسعار شاملة أجور النقل وضريبة القيمة المضافة.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التباين السعري بين مناطق المملكة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، بما يعكس التزام غازكو بدورها شريكًا وطنيًّا داعمًا للتنمية والتكامل الاقتصادي.