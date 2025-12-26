Icon

غرامة تأخير تسجيل العقار تصل إلى 100 ألف ريال

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال متحدث السجل العقاري، يزيد اليحيا، إن عدم الالتزام بتسجيل العقارات خلال المهلة المحددة بـ90 يومًا يعرّض المالك لغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

وتابع خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن الهدف من النظام الجديد، المنصوص عليه في المادة 35، هو تسهيل إجراءات التسجيل العيني للعقار، مؤكدًا أن العملية سهلة ولا تستغرق أكثر من خمس دقائق، وأن التركيز ليس على المخالفات، بل على تسهيل تسجيل العقارات بشكل سريع وفعّال.

وكانت الهيئة العامة للعقار، أعلنت انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(64,366)، قطعة عقارية في مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، وذلك اليوم الخميس 5 رجب 1447هــ، الموافق 25 ديسمبر 2025م.

