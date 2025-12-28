غرق مئات الخيام يفاقم الكارثة الإنسانية للنازحين في قطاع غزة

أغرقت الأمطار خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة، ودمرت الرياح مئات أخرى، مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، منذ يوم أمس، في ظل نقص الإمكانات، وغياب وسائل الحماية من البرد والأمطار.

وتتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تعرضه لمنخفض جوي شديد مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وسط عجز تام في سبل الحماية، والإمكانات الإغاثية، وقد اضطر النازحون إلى قضاء ليلتهم، كما حالهم في كل منخفض، تحت تأثير البرد القارس، والرياح التي مزّقت ما تبقّى من خيامهم المهترئة، فأصبحت لا تصلح لحماية ساكنيها في مثل هذه الأجواء.

ويواجه النازحون الفلسطينيون ظروفًا قاسية وسط برد قارس ورياح عاتية، إذ يعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف، حيث يقيم أغلبهم في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، دون أي وسائل تحميهم من البرد والعواصف.

ويفاقم غياب الوقود الأزمة، إذ تجد العائلات نفسها عاجزةً عن تأمين أي وسيلة للتدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة ليلًا، الأمر الذي انعكس سلبًا على الكثير من الأطفال، حيث سجل وفاة عدد منهم.