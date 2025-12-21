Icon

فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٠ مساءً
فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

فتحت الكلية التقنية بمنطقة الباحة باب القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي (1447 – 1448هـ)، وذلك ضمن برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بهدف إتاحة الفرصة للراغبين في الالتحاق بالتخصصات التقنية والمهنية المعتمدة.

وأوضحت الكلية أن القبول يشمل عددًا من التخصصات في أقسام التقنية الكهربائية، وتقنية الأعمال، والحاسب وتقنية المعلومات، وتتضمن تخصصات تقنية القوى الكهربائية، وتقنية الآلات الكهربائية، وتقنية الأعمال المكتبية، والتقنيات المحاسبية، إلى جانب تخصصات الدعم الفني للحاسب، وتقنية البرمجة وتطوير الويب.

وبيّنت أن شروط القبول تتضمن إنشاء حساب في بوابة “قبولي”، وألا يزيد عمر المتقدم على (25) عامًا، وألا يتجاوز تاريخ تخرجه من المؤهل مدة خمس سنوات، وألا يكون مطويّ القيد خلال الفصلين التدريبيين الماضيين، وألا يكون مسجلًا في جامعة حكومية.

وأفادت الكلية أن التقديم سيكون حضوريًا ابتداءً من اليوم، من الساعة (8) صباحًا حتى (1) ظهرًا، ويستمر حتى اكتمال المقاعد المتاحة، داعيةً الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على تفاصيل القبول وإنشاء حساب عبر بوابة “قبولي” التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 

