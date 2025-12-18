Icon

فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
المواطن - واس

أعلنت جامعة نجران ممثلة في الكلية التطبيقية اليوم، فتح باب القبول في برامج الدبلوم، بنمط التعليم -عن بُعد- (بمقابل مالي) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1447هـ (الفترة المسائية)، ويستمر حتى 26 / 12/ 2025م.

وأوضحت الجامعة أن البرامج تشمل دبلومات متوسطة لمدة عامين في تخصصات الأمن السيبراني، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، ودبلومات مشاركة لمدة عام في تخصصات اللغة الإنجليزية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وإدارة الأعمال.

ودعت الراغبين في التقديم إلى الاطّلاع على دليل القبول عبر الرابط: هنا.

