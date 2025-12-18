حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية
أعلنت جامعة نجران ممثلة في الكلية التطبيقية اليوم، فتح باب القبول في برامج الدبلوم، بنمط التعليم -عن بُعد- (بمقابل مالي) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1447هـ (الفترة المسائية)، ويستمر حتى 26 / 12/ 2025م.
وأوضحت الجامعة أن البرامج تشمل دبلومات متوسطة لمدة عامين في تخصصات الأمن السيبراني، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، ودبلومات مشاركة لمدة عام في تخصصات اللغة الإنجليزية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وإدارة الأعمال.
ودعت الراغبين في التقديم إلى الاطّلاع على دليل القبول عبر الرابط: هنا.