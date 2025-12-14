Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

فتح باب القبول في برامج الماجستير بجامعة نجران

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٤ مساءً
فتح باب القبول في برامج الماجستير بجامعة نجران
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، فتح باب القبول في برامج الماجستير المجانية، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1447هـ.

وأوضحت أن البرامج تشمل الماجستير المهني في المحاسبة، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، مشيرةً إلى أن فترة التقديم تبدأ اليوم، وتستمر حتى السبت المقبل 29 / 6 / 1447هـ، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

