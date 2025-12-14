فتح باب القبول في برامج الماجستير بجامعة نجران

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، فتح باب القبول في برامج الماجستير المجانية، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1447هـ.
وأوضحت أن البرامج تشمل الماجستير المهني في المحاسبة، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، مشيرةً إلى أن فترة التقديم تبدأ اليوم، وتستمر حتى السبت المقبل 29 / 6 / 1447هـ، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.