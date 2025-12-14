فتح باب القبول في برامج الماجستير بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، فتح باب القبول في برامج الماجستير المجانية، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1447هـ.

وأوضحت أن البرامج تشمل الماجستير المهني في المحاسبة، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، مشيرةً إلى أن فترة التقديم تبدأ اليوم، وتستمر حتى السبت المقبل 29 / 6 / 1447هـ، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.