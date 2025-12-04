فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس في معهد المسجد النبوي للفصل الثاني

أعلن معهد المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، في كلٍّ من: قسم السنة وعلومها، وقسم الشريعة.

وأوضح أن التقديم متاح حتى تاريخ 26 من شهر جمادى الآخرة الجاري، داعيًا الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول في المعهد زيارة رابط التسجيل: هنا.