فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس في معهد المسجد النبوي للفصل الثاني

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس في معهد المسجد النبوي للفصل الثاني
المواطن - واس

أعلن معهد المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، في كلٍّ من: قسم السنة وعلومها، وقسم الشريعة.

وأوضح أن التقديم متاح حتى تاريخ 26 من شهر جمادى الآخرة الجاري، داعيًا الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول في المعهد زيارة رابط التسجيل: هنا.

