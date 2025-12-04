فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس في معهد المسجد النبوي للفصل الثاني

برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 تخصيص يوم الثلاثاء للدراسة والعمل عن بُعد في جامعة الأمير سلطان
أعلن معهد المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، في كلٍّ من: قسم السنة وعلومها، وقسم الشريعة.
وأوضح أن التقديم متاح حتى تاريخ 26 من شهر جمادى الآخرة الجاري، داعيًا الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول في المعهد زيارة رابط التسجيل: هنا.