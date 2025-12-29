Icon

فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٥ مساءً
فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
المواطن - واس

أعلنت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف، وذلك بدءًا اليوم وحتى 8 يناير 2026؛ بهدف استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية للالتحاق بقطاع الصناعات العسكرية، والإسهام في تحقيق مستهدفات التوطين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتُعد الأكاديمية إحدى مبادرات الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في تمكين القوى البشرية في القطاع، وتأهيلها في المجالات التقنية والهندسية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية، للإسهام في بناء قطاع صناعات عسكرية محلية متقدمة ومستدامة.

وأكدت الأكاديمية أن برامجها التدريبية تهدف إلى دعم استقلالية المملكة في هذا القطاع الحيوي، والإسهام في نقل المعرفة وتوطين التقنيات، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات العسكرية، من خلال معايير تدريبية وتقنية عالمية.

ودعت الأكاديمية خريجي المرحلة الثانوية إلى التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية، والاستفادة من البرنامج التدريبي الذي يجمع بين التأهيل المهني والفرص الوظيفية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

