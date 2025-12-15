فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين

يحذر أطباء من أن بلوغ الرجال سن الأربعين يمثل نقطة تحول صحية تتطلب اهتماماً أكبر بالفحوص الطبية الدورية، في وقت تُظهر فيه البيانات أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمعظم الأمراض المزمنة والأورام مقارنة بالنساء، بينما يعترف نحو ثلثيهم بتأجيل زيارة الطبيب لأطول فترة ممكنة، وفق استطلاع أجرته “كليفلاند كلينك” ونقلته شبكة Fox News.

ويؤكد مختصون أن هذا التردد في المتابعة الطبية قد يحرم كثيرين من فرص الاكتشاف المبكر لأمراض يمكن السيطرة عليها أو الوقاية من مضاعفاتها إذا جرى تشخيصها في الوقت المناسب.

فحوصات أساسية للرجال

يقول طبيب القلب الأميركي جاك وولفسون إن الفحوص الدورية بعد الأربعين لم تعد رفاهية، بل ضرورة للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية واضطرابات الأيض، إضافة إلى الإرهاق المزمن والتراجع الهرموني والتقدم المبكر في العمر.

ويضيف: “رسالة واحدة لكل رجل بعد الأربعين: اختبر ولا تخمّن. الاكتشاف المبكر يغيّر المسار الصحي بالكامل”.

في المقابل، يشدد أطباء آخرون على أهمية التمييز بين الفحوص الموصى بها طبياً كجزء من الرعاية الروتينية، وتلك التي تُناقش وفق عوامل الخطورة الفردية، انسجاماً مع توصيات جهات مثل فريق الخدمات الوقائية الأميركي (USPSTF) وجمعيات القلب والغدد الصماء.

من بين أهم الفحوص التي ينصح بها الأطباء بعد الأربعين، يبرز قياس ضغط الدم بوصفه إجراءً أساسياً، نظراً لارتباط ارتفاعه بأمراض القلب والكلى والدماغ. كما يُعد تحليل الدم الشامل (CBC) مهماً لرصد فقر الدم والالتهابات واضطرابات التخثر، إضافة إلى تحليل وظائف الأعضاء والتمثيل الغذائي (CMP) الذي يوفّر مؤشرات مبكرة على مشكلات الكبد والكلى واضطرابات السكر والأملاح.

حماية القلب

وتحظى صحة القلب بحيز واسع من التوصيات، إذ يشير أطباء إلى أهمية فحص تكلس الشرايين التاجية (CAC) لدى من يقعون في فئة الخطر المتوسط، لأنه يكشف تراكم الترسبات قبل ظهور الأعراض. كما يُنصح في بعض الحالات بإجراء تحليل الدهون المتقدم، الذي يقدم صورة أدق عن أنواع الكوليسترول الضارة مقارنة بالتحاليل التقليدية.

ويرى بعض الأطباء أن فحص hs-CRP، وهو مؤشر حساس للالتهاب، قد يساعد في تقييم مخاطر القلب لدى فئات محددة، رغم عدم اعتماده كفحص روتيني شامل.

السكر والهرمونات والغدة الدرقية

أيضا بعد الأربعين، تزداد أهمية متابعة سكر الدم ومؤشرات مقاومة الإنسولين، خاصة لدى من لديهم تاريخ عائلي أو نمط حياة خامل. كما يُنصح بفحص وظائف الغدة الدرقية عند ظهور أعراض مثل الإرهاق غير المبرر أو تغير الوزن أو اضطرابات المزاج.

أما الفحوص الهرمونية، وعلى رأسها التستوستيرون، فتُجرى عادة عند وجود أعراض واضحة مثل انخفاض الرغبة الجنسية أو الإرهاق الشديد، ولا يُوصى بها كتحاليل عامة من دون داعٍ طبي.

الكشف المبكر عن السرطان

وفي مجال الوقاية من السرطان، تؤكد التوصيات الأميركية أهمية فحص سرطان القولون بدءاً من سن 45 عاماً للرجال ذوي الخطورة المتوسطة، مع تقديمه في حال وجود تاريخ عائلي. كما يُطرح فحص PSA للبروستاتا ضمن إطار “القرار المشترك” بين الطبيب والمريض، نظراً لإيجابياته وسلبياته المحتملة.

ويتضمن التقرير فحوصات أخرى قد تكون مفيدة وفق نمط الحياة والحالة الصحية، مثل فيتامين D، ومؤشر أوميغا-3، وتصوير الشريان السباتي بالموجات فوق الصوتية لدى من لديهم عوامل خطورة عالية للإصابة بالسكتات الدماغية.

ويشدد الأطباء في ختام توصياتهم على أن الهدف ليس الإكثار من التحاليل بلا داعٍ، بل بناء خطة فحوص شخصية تراعي العمر والتاريخ الصحي ونمط الحياة. ويجمع الخبراء على أن تجاهل المتابعة الطبية بعد الأربعين قد يكون مكلفاً، بينما يظل الاكتشاف المبكر أحد أقوى أدوات الوقاية وحماية الصحة على المدى الطويل.