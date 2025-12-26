فرش 3 مساجد تاريخية غرب المسجد النبوي بالسجاد الفاخر

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة، أعمال مشروع فرش عدد من المساجد والجوامع التاريخية الواقعة غرب المسجد النبوي الشريف، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير أجواء إيمانية مريحة للمصلين والزوار، والعناية ببيوت الله وتهيئتها بما يليق بمكانتها الروحية.

وشمل المشروع لأعمال الفرش كلاً من مسجد الغمامة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد علي بن أبي طالب – رضي الله عنهم – بإجمالي مساحة بلغت نحو ٦,٠٠٠ متر مربع من السجاد الفاخر، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والخدمات المقدمة لمرتادي هذه المساجد التاريخية.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لتحسين بيئة المساجد والجوامع، لا سيما في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف، والتي تشهد كثافة متزايدة من الزوار والمعتمرين بما يجسد اهتمام المملكة وعنايتها بضيوف الرحمن، ويدعم رسالتها في تعظيم بيوت الله والارتقاء بخدماتها.