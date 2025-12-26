Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية 

فرش 3 مساجد تاريخية غرب المسجد النبوي بالسجاد الفاخر

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
فرش 3 مساجد تاريخية غرب المسجد النبوي بالسجاد الفاخر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة، أعمال مشروع فرش عدد من المساجد والجوامع التاريخية الواقعة غرب المسجد النبوي الشريف، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير أجواء إيمانية مريحة للمصلين والزوار، والعناية ببيوت الله وتهيئتها بما يليق بمكانتها الروحية.

وشمل المشروع لأعمال الفرش كلاً من مسجد الغمامة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد علي بن أبي طالب – رضي الله عنهم – بإجمالي مساحة بلغت نحو ٦,٠٠٠ متر مربع من السجاد الفاخر، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والخدمات المقدمة لمرتادي هذه المساجد التاريخية.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد النبوي: كثرة الجدل مانعة لفعل الخير والمسارعة فيها

خطيب المسجد النبوي: كثرة الجدل مانعة لفعل الخير والمسارعة فيها

أكثر من 23 مليون مصلٍ في المسجد النبوي خلال جمادى الآخرة

أكثر من 23 مليون مصلٍ في المسجد النبوي خلال جمادى الآخرة

وتأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لتحسين بيئة المساجد والجوامع، لا سيما في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف، والتي تشهد كثافة متزايدة من الزوار والمعتمرين بما يجسد اهتمام المملكة وعنايتها بضيوف الرحمن، ويدعم رسالتها في تعظيم بيوت الله والارتقاء بخدماتها.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 23 مليون مصلٍ في المسجد النبوي خلال جمادى الآخرة
السعودية اليوم

أكثر من 23 مليون مصلٍ في المسجد...

السعودية اليوم
خطيب المسجد النبوي: كثرة الجدل مانعة لفعل الخير والمسارعة فيها
السعودية اليوم

خطيب المسجد النبوي: كثرة الجدل مانعة لفعل الخير...

السعودية اليوم