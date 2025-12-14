Icon

فرص استثمارية في عسير والقصيم لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٧ مساءً
المواطن - واس

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في منطقتي عسير والقصيم، وذلك في إطار جهوده للتعاون مع القطاعات المختلفة؛ للإسهام في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية، بما يواكب مستهدفات “رؤية المملكة 2030” في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المركز أن المواقع المستهدفة تشمل: متنزه العقالة الوطني (1، 2، 3) و(4) مواقع في غابة شعف بللسمر بمنطقة عسير، وجزءًا من متنزه غابة عنيزة الوطني بمنطقة القصيم.
وأشار المركز إلى أن طرح هذه الفرص يأتي في إطار مبادراته الهادفة إلى تطوير المتنزهات الوطنية واستثمار إمكاناتها الطبيعية؛ لتكون وجهات سياحية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز السياحة البيئية بوصفها أحد روافد التنمية في منطقة المدينة المنورة، وأن المجال متاح للمستثمرين عبر منصة فرص للاطلاع على التفاصيل، وتقديم عروضهم وفق المدة المحددة.

يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

