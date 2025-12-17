فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، أن توقعات تحليلات الطقس تشير إلى وجود فرص لتساقط الثلوج يوم غدٍ على أجزاء من شمال منطقة الرياض ومنطقة القصيم، عقب أن شهدت مرتفعات منطقتي تبوك وحائل الحالة ذاتها اليوم، نتيجة تأثر هذه المناطق بكتلة هوائية شديدة البرودة مصحوبة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وبيّن أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، مع فرص لهطول أمطار قد تكون على شكل ثلوج في المرتفعات العالية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشيرًا إلى متابعة المركز الوطني للأرصاد المستمرة لتطورات الحالة على مدار الساعة، داعيًا الجميع إلى متابعة التقارير والتحديثات الرسمية الصادرة عبر قنوات المركز، وأخذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المتأثرة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالطقس البارد الشديد والانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وشدد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مؤكدًا أن المركز سيصدر أي مستجدات في حال طرأ تغير على الحالة الجوية المتوقعة.