Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

“فروسية الجبيل” تطلق أول سباقاتها للموسم الحالي 1447هـ

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٦ مساءً
“فروسية الجبيل” تطلق أول سباقاتها للموسم الحالي 1447هـ
المواطن - فريق التحرير

أطلق ميدان الفروسية في محافظة الجبيل أمس، أول سباقاته للموسم الحالي 1447هـ، بمقر الميدان بالجبيل الصناعية.

وتكوّن السباق من أربعة أشواط لمسافة 1200 متر، بدعم من ميدان فروسية الجبيل، حيث خصص الشوط الأول للجياد المهجنة الأصيلة الأمهار والمهرات عمر سنتين مفتوح، وفاز به الجواد “طبعي كذا”, فيما خصص الشوط الثاني للجياد العربية الأصيلة إنتاج محلي عمر سنتين مفتوح، وحقق الجواد “نافذ الصرار” المركز الأول.

أما في الشوط الثالث، المخصص للجياد العربية الأصيلة كأس فئة “ج” حصن وأفراس عمر ثلاث سنوات فما فوق مفتوح، وفاز بالمركز الأول الجواد “سابق العرين”، فيما شهد الشوط الرابع والمخصص للجياد المهجنة الأصيلة كأس فئة “ج” حصن وأفراس عمر ثلاث سنوات فما فوق مفتوح، فوز الجواد “جنزور”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد