“فروسية الجبيل” تطلق أول سباقاتها للموسم الحالي 1447هـ

أطلق ميدان الفروسية في محافظة الجبيل أمس، أول سباقاته للموسم الحالي 1447هـ، بمقر الميدان بالجبيل الصناعية.

وتكوّن السباق من أربعة أشواط لمسافة 1200 متر، بدعم من ميدان فروسية الجبيل، حيث خصص الشوط الأول للجياد المهجنة الأصيلة الأمهار والمهرات عمر سنتين مفتوح، وفاز به الجواد “طبعي كذا”, فيما خصص الشوط الثاني للجياد العربية الأصيلة إنتاج محلي عمر سنتين مفتوح، وحقق الجواد “نافذ الصرار” المركز الأول.

أما في الشوط الثالث، المخصص للجياد العربية الأصيلة كأس فئة “ج” حصن وأفراس عمر ثلاث سنوات فما فوق مفتوح، وفاز بالمركز الأول الجواد “سابق العرين”، فيما شهد الشوط الرابع والمخصص للجياد المهجنة الأصيلة كأس فئة “ج” حصن وأفراس عمر ثلاث سنوات فما فوق مفتوح، فوز الجواد “جنزور”.