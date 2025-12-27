فلسطين تثمّن دور المملكة في الحفاظ على وحدة اليمن

ثمّنت دولة فلسطين الدور المحوري المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم مسار الحل السياسي الشامل في اليمن، وفق المرجعيات، التي تحفظ تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.

ورحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بالجهود التي تبذلها المملكة بشأن التطورات الأخيرة في اليمن، التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.