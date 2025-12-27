فلسطين تثمّن دور المملكة في الحفاظ على وحدة اليمن

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
ثمّنت دولة فلسطين الدور المحوري المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم مسار الحل السياسي الشامل في اليمن، وفق المرجعيات، التي تحفظ تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.
ورحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بالجهود التي تبذلها المملكة بشأن التطورات الأخيرة في اليمن، التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.