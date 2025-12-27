Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فلسطين تثمّن دور المملكة في الحفاظ على وحدة اليمن

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٢ مساءً
فلسطين تثمّن دور المملكة في الحفاظ على وحدة اليمن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ثمّنت دولة فلسطين الدور المحوري المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم مسار الحل السياسي الشامل في اليمن، وفق المرجعيات، التي تحفظ تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.

ورحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بالجهود التي تبذلها المملكة بشأن التطورات الأخيرة في اليمن، التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

قد يهمّك أيضاً
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وسكاكا الأدنى

درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وسكاكا الأدنى

30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة

30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة
السعودية اليوم

30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وسكاكا الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة...

السعودية اليوم
الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة 1.0%
السعودية اليوم

الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة...

السعودية اليوم