فلكية جدة: السماء أكثر زرقة وصفاءً في الشتاء لهذا السبب

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن السماء في فصل الشتاء تظهر أكثر زرقة وصفاءً من فصول السنة الأخرى، وهو أمر له تفسير علمي دقيق مرتبط بتفاعل الضوء مع الغلاف الجوي للأرض.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الضوء القادم من الشمس يتناثر عند مروره عبر جزيئات الهواء مثل الأكسجين والنيتروجين، وهي عملية تُعرف باسم تشتت رايلي، ويزيد هذا التناثر كلما قل الطول الموجي للضوء، لذلك يتناثر الضوء الأزرق القصير أكثر من الضوء الأحمر الطويل، مما يجعل السماء تظهر زرقاء خلال النهار الصافي.

وقال: “في الشتاء يكون مسار الشمس في السماء منخفضًا نتيجة ميل محور الأرض، مما يزيد من طول الطريق الذي يمر به ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي، وهذا يجعل تناثر الضوء الأزرق أكثر وضوحًا ويعزز ظهور السماء باللون الأزرق الصافي، بينما يقل تأثير ضوء الشمس غير المباشر من الأحمر والأخضر على خلفية السماء، إضافةً إلى أن الرطوبة الجوية تقل في الشتاء بسبب برودة الهواء، مما يقلل من وجود قطرات الماء وبخار الماء في الغلاف الجوي”.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه في فصل الشتاء تجتمع عدة عوامل تجعل السماء أكثر زرقة وصفاءً: تبخر الرطوبة، وانخفاض تناثر المي (يُفترض: الضوء غير المباشر)، وزيادة تأثير تشتت رايلي نتيجة انخفاض الشمس في السماء وصفاء الهواء، لافتًا النظر إلى أنه في هذا الموسم نشهد سماءً رائعة الزرقة، خصوصًا في المناطق المعتدلة بين خطي عرض 30 و60 درجة شمالًا وجنوبًا بعيدًا عن تلوث الهواء والغبار.

يُشار إلى أن فهم سبب زرقة السماء ليس مجرد مسألة جمالية، بل يوضح كيفية تفاعل الأشعة الشمسية مع الغلاف الجوي ويزيد تقديرنا لجمال فصل الشتاء وخصوصيته في مراقبة السماء.