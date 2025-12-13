فلكية جدة: سماء السعودية تستعد لذروة شهب التوأميات 2025

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة تستعد لذروة شهب التوأميات 2025 من منتصف ليل السبت 13 ديسمبر حتى قبل شروق شمس الأحد 14 ديسمبر وبمعدل 40–60 شهاباً في الساعة.
وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أنه على الرغم من ظهور القمر متاخراً ليلًا تبقى فرص الرصد جيدة بفضل كثافة الشهب وأفضل وقت بعد منتصف الليل من موقع مظلم مع التركيز على الأفق الشمالي الشرقي.