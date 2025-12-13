Icon

فلكية جدة: سماء السعودية تستعد لذروة شهب التوأميات 2025

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
فلكية جدة: سماء السعودية تستعد لذروة شهب التوأميات 2025
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة تستعد لذروة شهب التوأميات 2025 من منتصف ليل السبت 13 ديسمبر حتى قبل شروق شمس الأحد 14 ديسمبر وبمعدل 40–60 شهاباً في الساعة.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أنه على الرغم من ظهور القمر متاخراً ليلًا تبقى فرص الرصد جيدة بفضل كثافة الشهب وأفضل وقت بعد منتصف الليل من موقع مظلم مع التركيز على الأفق الشمالي الشرقي.

