فلكية جدة: سماء السعودية تستعد لذروة شهب التوأميات 2025

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة تستعد لذروة شهب التوأميات 2025 من منتصف ليل السبت 13 ديسمبر حتى قبل شروق شمس الأحد 14 ديسمبر وبمعدل 40–60 شهاباً في الساعة.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أنه على الرغم من ظهور القمر متاخراً ليلًا تبقى فرص الرصد جيدة بفضل كثافة الشهب وأفضل وقت بعد منتصف الليل من موقع مظلم مع التركيز على الأفق الشمالي الشرقي.