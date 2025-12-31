فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن عام 2026 سيشهد واحدة من أكثر اللوائح الفلكية تنوعًا وإثارة في السنوات الأخيرة، متضمنة سلسلة من الأحداث السماوية تتراوح بين الكسوفات والخسوفات، واقترانات القمر بالكواكب، وتعامدات الأجرام السماوية على الكعبة المشرفة، وصولًا إلى زخات الشهب المثيرة والظواهر النادرة التي تزين سماء الليل.

وسيبدأ العام بظهور “البدر العملاق” في 3 يناير، إذ سيقترن القمر العملاق بكوكب المشتري بعد غروب الشمس، مما يمنحه سطوعًا وحضورًا مميزًا في سماء الأسبوع الأول من العام، وعقب ذلك ببضعة أيام، وتحديدًا في 10 يناير، سيصل كوكب المشتري إلى “حالة التقابل” مع الأرض، وهي النقطة التي يكون فيها الكوكب في أقرب مسافة منّا، مما يجعله أكثر إشراقًا ووضوحًا طوال الليل، وفي نهاية شهر فبراير، يشهد مساء السماء تجمع ستة كواكب قريبة من الأفق الغربي بعد الغروب، حيث يظهر كوكبا الزهرة والمشتري وزحل وعطارد في تشكيلة فريدة يمكن رصدها بالعين المجردة في السماء المنخفضة.

ويقدم 3 مارس أحد أهم أحداث العام الفلكية وهو خسوف كلي للقمر؛ إذ سيظهر القمر بلون نحاسي مميز، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الأرض تمامًا بين الشمس والقمر؛ مما يجعل القمر يكتسب تدريجيًّا توهجًا برتقاليًّا بسبب انكسار ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، وهي ظاهرة غير مشاهدة في السعودية والعالم العربي.

وبنهاية الشهر، وتحديدًا في 20 مارس، يأتي الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، الذي غالبًا ما يقابله نشاط قوي للأضواء الشمالية (الشفق القطبي) بسبب ميل محور الأرض وفتح الظروف المغناطيسية في الغلاف الجوي العلوي.

وتشهد سماء الصيف في 8 و9 يونيو اقترانًا رائعًا عندما يقترب كوكبا الزهرة والمشتري من بعضهما البعض ظاهريًّا في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، ويضيف كوكب عطارد أيضًا لمسة بصرية رائعة بالقرب من المشهد ليشكلوا معًا لوحة فلكية يمكن رؤيتها دون معدات خاصة.

ويُعد الكسوف الكلي للشمس في 12 أغسطس الحدث الأبرز في العام حيث يحجب القمر قرص الشمس بالكامل في مسار ضيق يمتد عبر المحيط القطبي الشمالي وغرينلاند وأيسلندا وشمال إسبانيا، مُطلِقًا لحظة ليل وسط النهار وإمكانية مشاهدة الهالة الشمسية المدهشة، وتُعد هذه أول مرة منذ عام 1999 تشهد فيها أوروبا كسوفًا كليًّا للشمس، إلا أنه لن يكون مشاهدًا في السعودية أو العالم العربي.

وخلال ليالي 12 و13 أغسطس تبلغ زخة شهب البرشاويات ذروتها أثناء ظروف القمر الجديد، مما يجعل السماء أكثر ظلمة وأفضلية لرصد الشهب السريعة والساطعة، والتي قد تصل في أماكن مظلمة إلى نحو 90 شهابًا في الساعة خلال ذروة النشاط.

في المقابل ستتاح فرصة لرصد الخسوف القمري الجزئي صبيحة يوم 28 أغسطس 2026 من أجزاء من السعودية والعالم العربي، إذ يبدأ القمر دخول جزء من ظل الأرض قبل شروق الشمس، مما يسمح بمشاهدة المرحلة المبكرة من الخسوف بالعين المجردة، ومع تقدم الوقت يغيب القمر عن الأفق قبل انتهاء جميع مراحل الخسوف، مما يعني أن الرصد سيكون محدودًا على المراحل الأولى للظاهرة.

ويطل قمر عملاق آخر في 25 نوفمبر متزامنًا مع غروب الشمس، مما يمنحه سطوعًا ملفتًا في الأفق، وفي 23 ديسمبر ينتهي العام بأكبر قمر عملاق في 2026، يليه مشهد لكواكب متعددة تشمل المشتري والمريخ وزحل ونيبتون مع القمر في سماء الليل، كما يمتد الاصطفاف الكوكبي ليشمل فينوس وعطارد في مشهد آخر قبل الفجر، فيجعل أواخر ديسمبر واحدة من أجمل الفترات لمتابعة كواكب المجموعة الشمسية جنبًا إلى جنب في الليل، ويتوقع أن يشهد عام 2026 استمرار فترة ما بعد الذروة لدورة النشاط الشمسي الخامسة والعشرين بعد أن بلغت ذروتها بين أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، ومع اقتراب الشمس من نهاية مرحلة الذروة ستنخفض تدريجيًّا أعداد البقع الشمسية وتواتر التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية، مع بقاء بعض المناطق النشطة قادرة على إطلاق أحداث قوية من حين لآخر.

وعلى الرغم من انخفاض النشاط العام فإن الشمس لا تزال نشطة نسبيًّا، وذلك يعني أن التوهجات الشمسية القوية قد تحدث، وإن كانت أقل تكرارًا مقارنة بفترة الذروة، وقد تتسبب بعض هذه التوهجات في عواصف جيومغناطيسية تؤثر على الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء إذا كانت متجهة نحو الأرض.

ويشير العلماء إلى أن هذه العواصف الشمسية المحتملة ستزيد فرص ظهور الشفق القطبي في خطوط عرض غير معتادة، وستمنح هواة السماء فرصة لرؤية ظاهرة ضوئية طبيعية رائعة على الرغم من انخفاض النشاط الشمسي العام، ويظل النشاط الشمسي في هذا العام ذا أهمية كبيرة للاتصالات والأقمار الصناعية والطيران، إذ يمكن للانبعاثات الشمسية القوية أن تسبب اضطرابات مؤقتة في الإشارات وأنظمة الطاقة في خطوط العرض العالية.

ويمثّل عام 2026 فترة ما بعد ذروة النشاط الشمسي، حيث يقل إجمالي عدد البقع الشمسية، لكن الشمس لا تزال قادرة على إطلاق أحداث قوية بشكل متقطع، مما يجعل متابعة السماء الليلية والاستفادة من فرص رؤية الشفق القطبي تجربة مثيرة لكل هواة الرصد الفلكي.