فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي

سلّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد الله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، 448 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة البلديات والإسكان.

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف كلمة ثمّن في مستهلها دعم سمو أمير منطقة تبوك لبرامج ومشاريع المنطقة التنموية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والخيري، وترجمة عملية لتوفير السكن الملائم، ودعم الفئات الأشد احتياجًا، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأشار اليوسف إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لجهود متواصلة في مجال الإسكان التنموي، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ إطلاق البرنامج 3066 وحدة سكنية، استفاد منها أكثر من 12 ألف فرد من أبناء وبنات منطقة تبوك، بما يجسد الأثر الحقيقي لهذه المبادرات على أرض الواقع.

الإسكان التنموي.. نحو مستقبل مستقر

بعد ذلك شاهد أمير منطقة تبوك ونائبه والحضور فيلمًا مرئيًا بعنوان “الإسكان التنموي.. نحو مستقبل مستقر”، استعرض جهود برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، وما حققه من نتائج إيجابية في توفير السكن الملائم للأسر المستفيدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب إبراز الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والخيري، ودورها في دعم مستهدفات التنمية.

عقب ذلك تحدث الأمير فهد بن سلطان قائلاً: “في هذا اليوم المبارك نحتفل بتوزيع عددٍ من الوحدات السكنية، في تأكيدٍ على مايوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- من حرصٍ بالغ على أن يكون السكن أحد أهم مقومات الحياة الكريمة، وحقًا أصيلًا لكل مواطن في المملكة.

وأضاف سموه:” من المهم أن يعلم الجميع أن نسبة تملك المساكن في المملكة تُعد من بين الأعلى عالميًا، حيث تجاوزت اليوم حاجز 65%، ونحن هنا لا نتحدث عن الإسكان المؤقت، بل عن التملك الحقيقي، وهو ما نشهده اليوم ويتكرر في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن ما يتم اليوم هو تأكيد عملي على أن السكن ليس مجرد مبانٍ، بل أساس لاستقرار الأسرة وتطورها، ولهذا وضعت القيادة هذا الملف ضمن أولوياتها.

وأشاد في هذا الشأن بجهود وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل وزملائه في الوزارة والأمانات بمناطق المملكة كافة، مؤكداً أن الإسكان إنجاز لا يمكن إخفاؤه؛ فهو واقعٌ ملموس يراه الجميع، والمنصف يدرك أن المملكة خلال سنوات محدودة حققت ما لم تحققه دول كثيرة، وبوتيرة إنجاز غير مسبوقة.

وأعرب عن سعادته بهذا اليوم الذي يرى فيه ويشاهد تملك أبناء وبنات المنطقة لمساكنهم الخاصة.

وفي ختام الحفل، سلّم أمير تبوك مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة، داعيًا سموه المولى القدير لهم أن يجعلها منازل مباركة، الذين عبّروا عن سعادتهم باستلام وحداتهم الجديدة من سموه، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – حفظها الله – ولسمو أمير المنطقة على متابعته وحرصه الدائم على دعم برامج الإسكان التنموي.