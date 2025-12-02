فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مشعل بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.